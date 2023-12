Vorsicht vor der L'Oreal SA-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die L'oreal-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,11 %, was 1,11 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte liegt. Dies deutet auf höhere Dividenden des Unternehmens hin und ergibt eine Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der L'oreal-Aktie bei 411,48 EUR liegt, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs von 447,55 EUR liegt damit um +8,77 Prozent über diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, mit einem aktuellen Niveau von 420,23 EUR und einer Differenz von +6,5 Prozent. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbild auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen bleibt jedoch neutral, was zu einem insgesamt schlechten Rating für die L'oreal-Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von L'oreal in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 42,57 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Durchschnitt der "Persönliche Produkte"-Branche liegt. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie.