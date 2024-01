Vorsicht vor Kwan On!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Kwan On wird der RSI auf kurzfristiger Basis für die letzten 7 Tage und auf etwas längerfristiger Basis für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Kwan On-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 60, was bedeutet, dass Kwan On hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Kwan On als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,3 liegt, was einen Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,25 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Kwan On mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,32 %) niedriger, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Kwan On mit einer Rendite von 35,92 Prozent mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,26 Prozent, wobei Kwan On mit 41,18 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.