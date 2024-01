Vorsicht vor der Kotobukiya-Aktie?

Die Beurteilung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich Kotobukiya auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Kotobukiya liegt derzeit bei 62,96 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Kotobukiya-Aktie um 63,24 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating beurteilt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Kotobukiya wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Kotobukiya ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Kotobukiya somit gemischte Bewertungen in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die charttechnische Analyse.