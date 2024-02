Vorsicht vor der Knorr-Bremse-Aktie?

Der Aktienkurs von Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Knorr-Bremse damit 10,62 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,04 Prozent. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinen-Branche, deren mittlere jährliche Rendite bei 3,07 Prozent liegt, schneidet Knorr-Bremse aktuell mit einer Unterperformance von 10,65 Prozent ab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 56,44 Euro liegt und somit mit -6,43 Prozent unter dem GD200 (60,32 Euro), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, ergibt einen Kurs von 57,65 Euro, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,1 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Knorr-Bremse-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Beurteilung durch den Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Knorr-Bremse-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (66,37 Punkte) als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (56,5 Punkte). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Knorr-Bremse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,76 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,89 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

