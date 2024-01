Vorsicht vor der Knaus Tabbert-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie liegt aktuell bei 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Knaus Tabbert wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Knaus Tabbert ist insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 49,56 EUR. Der letzte Schlusskurs von 41,8 EUR bedeutet eine negative Abweichung von 15,66 Prozent, wodurch die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Knaus Tabbert-Aktie somit eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse und Stimmungsanalyse, was auf eine uneinheitliche Entwicklung in verschiedenen Analysebereichen hinweist.

