Vorsicht vor der Kingswood-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) der Kingswood weist mit einem Wert von 100 auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen analysiert, zeigt somit eine negative Entwicklung an. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bleibt die Situation mit einem RSI von 71 weiterhin als überkauft eingestuft und erhält erneut die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kingswood derzeit bei 18,47 GBP verläuft. Da der Aktienkurs bei 12,25 GBP gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -33,68 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 13,22 GBP weist die Kingswood-Aktie mit einer Differenz von -7,34 Prozent ein negatives Signal auf. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Kingswood abgegeben haben, sehen die Situation insgesamt als "Gut". Von den abgegebenen Empfehlungen waren 1 "Buy", 0 "Neutral" und 0 "Sell". Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Kingswood bei 0 GBP, was auf eine negative Entwicklung von -100 Prozent hindeutet und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der Analystenurteile lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Kingswood zeigt sich insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren von positiven Themen rund um Kingswood geprägt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.