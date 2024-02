Vorsicht vor der Kering-Aktie?

Die Kering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 451,38 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 423,35 EUR, was einem Unterschied von -6,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 389,8 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,61 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Kering daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Kering verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Kering-Aktie einen Wert von 9,37 für den RSI7 und 31,61 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite der Kering-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,28 Prozent, was 1,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher mit "Gut".