Vorsicht vor Kemen Noodle Manufacturing!

Der Aktienkurs von Chen Ke Ming Food Manufacturing verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,65 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -19,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -20,13 Prozent gefallen sind. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite mit -20,24 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Chen Ke Ming Food Manufacturing um 19,42 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Chen Ke Ming Food Manufacturing beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 72,05 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI, der bei 72,97 liegt, deutet auf Überkauft-Sein hin und führt zu einer ähnlichen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,15 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -28,67 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 9,09 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -20,35 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Chen Ke Ming Food Manufacturing in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.