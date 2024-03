Vorsicht vor Kaiser Aluminum!

Der Aktienkurs von Kaiser Aluminum zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 12,72 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 40 Prozent, wobei Kaiser Aluminum mit 27,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Kaiser Aluminum als unterbewertet, da das KGV mit 20,59 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 79,6 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kaiser Aluminum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,53 Prozent und liegt damit 8283,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8287,75). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kaiser Aluminum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.