Vorsicht vor der KGHM Polska Miedz-Aktie?

In den letzten zwei Wochen wurde die Kghm Polska Miedz-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen, die sich mit dem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung bezüglich des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Kghm Polska Miedz-Aktie bei 115,19 PLN. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 117,2 PLN, was einer Differenz von +1,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kghm Polska Miedz, so ergibt sich ein Wert von 82,61 Punkten beim 7-Tage-RSI, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird die Kghm Polska Miedz-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" eingestuft.