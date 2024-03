Vorsicht vor Juggernaut Exploration!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Juggernaut Exploration war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive und ein negatives Signal, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Juggernaut Exploration daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. In Bezug auf die Diskussionstiefe zeigt sich für Juggernaut Exploration eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum negativ abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Juggernaut Exploration-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine Abweichung von -22,22 Prozent hin. Somit erhält die Juggernaut Exploration-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Juggernaut Exploration aktuell mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".