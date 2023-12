Vorsicht vor der Jinzhou Jixiang Moly-Aktie!

Der Aktienkurs von Jinzhou Yongshan Lithium hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -8,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jinzhou Yongshan Lithium eine Underperformance von -15,51 Prozent verzeichnet. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -8,19 Prozent, wobei Jinzhou Yongshan Lithium 15,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Jinzhou Yongshan Lithium in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser negativen Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Jinzhou Yongshan Lithium zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jinzhou Yongshan Lithium derzeit bei 10,44 CNH, was -1,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dadurch wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,22 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.