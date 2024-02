Vorsicht vor der Jinko Power Technology-Aktie!

Die Jinko Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,07 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 3,16 CNH, was einem Unterschied von -22,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,38 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,51 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität zu Jinko Power in letzter Zeit eher gering waren. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinko Power-Aktie beträgt derzeit 35, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich kein überkaufter oder überverkaufter Zustand, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Jinko Power diskutiert, mit überwiegend neutralen Stimmungen und zunehmend positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.