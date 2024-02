Vorsicht vor Jilin Chemical Fibre!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jilin Chemical Fibre war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Jilin Chemical Fibre daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jilin Chemical Fibre liegt bei 50,59, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält Jilin Chemical Fibre eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -19,15 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -6,34 Prozent aufweist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich, dass Jilin Chemical Fibre im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,88 Prozent erzielt hat, was 21,07 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen die unterschiedlichen Einschätzungen wider, wobei die Anlegerstimmung als positiv, der technische Aspekt als schlecht und der Branchenvergleich als unterdurchschnittlich bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewertungen auf die zukünftige Entwicklung der Jilin Chemical Fibre-Aktie auswirken werden.