Vorsicht vor der Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie!

Der Aktienkurs von Jiangxi Wannianqing Cement verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,79 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -8,3 Prozent, was bedeutet, dass Jiangxi Wannianqing Cement im Branchenvergleich um -7,5 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangxi Wannianqing Cement um 7,5 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangxi Wannianqing Cement in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was darauf hinweist, dass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass Jiangxi Wannianqing Cement überkauft ist (Wert: 72,73), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Jiangxi Wannianqing Cement 3,54 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Mittelwert (5,03) für diese Aktie liegt. Somit erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.