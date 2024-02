Vorsicht vor der Jiangsu Sopo Chemical-Aktie!

Die Jiangsu Sopo Chemical-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses beträgt 6,9 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,03 CNH lag, was einem Unterschied von -12,61 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,67 CNH liegt mit einem Unterschied von -9,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Sopo Chemical-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger werden ebenfalls berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der Jiangsu Sopo Chemical-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Note zugeordnet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Sopo Chemical-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.