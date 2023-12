Vorsicht vor der Jeudan-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

Die Diskussionen rund um Jeudan A- auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung unter den Anlegern. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Aktie von Jeudan A- wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst somit auch die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Jeudan A- wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jeudan A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 245,04 DKK. Der letzte Schlusskurs weicht um -8,99 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 223 DKK, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Jeudan A--Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Jeudan A- Aktie eine neutrale Position zu. Der RSI7 beträgt 23,53, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 48,28 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Gut"-Bewertung.

