Vorsicht vor der Jd Health International Inc-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Health International":

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren für die frühzeitige Erkennung von positiven oder negativen Ausschlägen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Jd Health jedoch deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Jd Health eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 42,5 HKD für den Schlusskurs der Jd Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,25 HKD, was einem Unterschied von -28,82 Prozent entspricht. Daher bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht". Auch der 50-Tages-Durchschnitt (32,53 HKD) liegt mit einem Unterschied von -7,01 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hierfür eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Jd Health-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, weshalb die Einschätzung für die Aktie als "Schlecht" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jd Health beträgt aktuell 12,96 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird und somit als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,66, was darauf hindeutet, dass Jd Health weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Jd Health-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.