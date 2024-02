Vorsicht vor der Jayex Technology-Aktie!

Die Jayex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,006 AUD, was einem Rückgang um 40 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD weist einen Rückgang von 40 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jayex-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Jayex in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jayex-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis als "überkauft" gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.