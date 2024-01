Vorsicht vor Ipc!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Aktien könnten kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Aktien eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ipc heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Ipc weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass Ipc überkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so zeigt sich, dass Ipc über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität hat und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Ipc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ipc derzeit als "Schlecht" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen nach unten, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Ipc in allen Punkten die Einstufung "Schlecht".