Vorsicht vor der Invitro-Aktie!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Invitro ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Faktor zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Invitro-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 78, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit auch hier die Einstufung "Schlecht" lautet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Invitro verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Invitro auf dieser Basis daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt für den Schlusskurs der Invitro-Aktie einen Durchschnitt von 0,08 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,059 USD, was einem Unterschied von -26,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -15,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Invitro somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

