Vorsicht vor Invision!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Invision stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Invision, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Invision aktuell bei 6,78 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,45 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 6,26 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von -7,35 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Invision-RSI ist mit einer Ausprägung von 50 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Auf fundamentaler Basis ist Invision im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) unserer Sicht nach überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1103,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 1379 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,62 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.