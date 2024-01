Vorsicht vor der Intacton Cum Rt Res 3 Prf-Aktie?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intact beträgt 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Versicherung" (KGV von 11,46) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Intact-Aktie bei 199,24 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 203,86 CAD, was einer Abweichung von +2,32 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Intact-Aktie auch kurzfristig betrachtet eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Intact liegt derzeit bei 2,19 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 2,74 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,55 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 43,66 Punkten, was bedeutet, dass die Intact-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 59,85 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Intact somit in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung.