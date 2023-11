Vorsicht vor Inca Minerals!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Tool, das in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inca Minerals heran.

Der RSI7 für Inca Minerals liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 66,67, was bedeutet, dass Inca Minerals weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Inca Minerals keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt neutral, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergibt sich ein überwiegend negativer Eindruck, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Inca Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,012 AUD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Inca Minerals-Aktie somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der überkauften RSI-Werte, der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und der negativen charttechnischen Indikatoren.