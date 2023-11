Vorsicht vor Icelandair hf!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Icelandair Hf diskutiert, und dabei überwiegend positive Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Icelandair Hf beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Für die Icelandair Hf-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,82 ISK, während der letzte Schlusskurs bei 1,295 ISK liegt, was einer Abweichung von -28,85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Icelandair Hf eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (1,39 ISK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,83 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Icelandair Hf auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Schlecht"-Rating.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie zu. Bei Icelandair Hf konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Icelandair Hf liegt bei 37,21, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Icelandair Hf daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".