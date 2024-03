Vorsicht vor ITM Power!

Die Aktie von Itm Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 39,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,59 Prozent, und Itm Power liegt aktuell 37,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Itm Power liegt bei 68,93 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 57,12 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,13 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 55,66 GBP, was die Aktie mit einem Abstand von +2,62 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigte sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Itm Power war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Itm Power eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".