Vorsicht vor der IQE-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Das Unternehmen Iqe schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,96 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,96 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Iqe ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 391,55 auf, was über dem Branchendurchschnitt (54,29) liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls nicht bedeutend intensiver oder weniger intensiv als üblich. Daher erhält die Iqe-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Iqe-Aktie am letzten Handelstag bei 22,1 GBP lag, was einem Unterschied von +11,34 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (19,85 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 22,24 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,63 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Iqe-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung, während in Bezug auf fundamentale Kriterien und Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.