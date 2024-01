Vorsicht vor Hypoport!

Aktienanalyse: Hypoport mit gemischten Bewertungen

Die Dividendenrendite der Hypoport-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen einen geringeren Ertrag von 5,75 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hypoport ist indes kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Hypoport die Note "Schlecht" erteilt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hypoport auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 49,26 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie hingegen überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Hypoport mit anderen Unternehmen der Branche, so zeigt sich eine Outperformance von 73,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen. Auch im Vergleich zum Gesamtsektor "Finanzen" konnte Hypoport eine deutliche Überperformance von 67,6 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.