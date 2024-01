Vorsicht vor Hubei Broadcasting, Television Information Network!

Die Hubei Broadcasting & Television Information Network-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 4,8 CNH um -8,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -14,74 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich. Daher wird dieser Faktor ebenfalls mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Hubei Broadcasting & Television Information Network-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 83,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,23 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.