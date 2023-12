Vorsicht vor der Hornby-Aktie?

Die Investition in die Aktie von Hornby bietet derzeit keine attraktive Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt die Rendite um 4,51 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Hornby gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine besondere Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurde. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Hornby daher in diesem Bereich als neutral bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Hornby ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Hornbys Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,61 Prozent, was 48,23 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Aktie 41,65 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.