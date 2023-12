Vorsicht vor der Horizonte Minerals-Aktie!

Die Diskussionen rund um Horizonte Minerals in den sozialen Medien haben in den letzten beiden Wochen deutlich positive Stimmungen und Einschätzungen hervorgebracht. In den Kommentaren wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Horizonte Minerals wird als angemessen bewertet, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Horizonte Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,86 CAD, während der Aktienkurs bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von -92,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,24 CAD führt zu einer Abweichung von -41,67 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende liegt Horizonte Minerals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,85 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 3,85 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Horizonte Minerals zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung. Der RSI liegt bei 100, was als überkauft gilt, und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist einen Wert von 78,38 auf.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Gesamteinschätzung der Horizonte Minerals als "Schlecht".