Vorsicht vor Hong Kong Exchanges and Clearing!

Der gleitende Durchschnittskurs der Hong Kong Exchanges & Clearing liegt derzeit bei 280,29 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 250 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,81 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 247,02 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,21 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie der Hong Kong Exchanges & Clearing derzeit 3. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Hong Kong Exchanges & Clearing mit -22,78 Prozent mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,09 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Hong Kong Exchanges & Clearing mit 9,69 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

