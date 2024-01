Vorsicht vor Hong Kong Education Investments!

Die Anleger-Stimmung bei Bradaverse Education Int'l Investments ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bradaverse Education Int'l Investments einen Wert von 163 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 32,28) liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bradaverse Education Int'l Investments-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine neutrale Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,62 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,57 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,09 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,71 HKD, wobei der letzte Schlusskurs mit -8,19 Prozent darunter liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" konnte Bradaverse Education Int'l Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,36 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +11,61 Prozent im Branchenvergleich und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklischer Konsumgüter" liegt die Rendite 1,8 Prozent über dem Durchschnitt, was weitere positive Aspekte für die Aktie darstellt.