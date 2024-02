Vorsicht vor Hire!

Die Aktie von Hire bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,33%, was 0,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Somit ist die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für Hire beträgt 42,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 78,19 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete Hire in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,97%, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,39% gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -21,36% im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hire um 22,22% unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung gegenüber der Aktie von Hire auf sozialen Plattformen wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen neutral waren. Somit wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Hire.