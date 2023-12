Vorsicht vor der Hino MotorsADR-Aktie!

Die Diskussionen über Hino Motors in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Hino Motors angemessen mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hino Motors bei 28,9, was über dem Branchendurchschnitt (26 Prozent) liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 22,86 auf. Aus dieser Sicht ist die Aktie überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -20,12 Prozent erzielt, was 42,41 Prozent unter dem Durchschnitt (22,3 Prozent) der Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 27 Prozent, und Hino Motors liegt aktuell 47,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hino Motors derzeit bei 552,18 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 455,3 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,55 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 491,17 JPY, was einen Abstand von -7,3 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu der Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Schlecht" für die Aktie von Hino Motors.