Vorsicht vor Hing Ming!

Die Hing Ming-Aktie wird momentan in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt sie 6,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 % und wird deshalb als niedriger eingestuft. Auch der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,95 Prozent erzielt, was 31,48 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -5,7 Prozent, wobei Hing Ming aktuell um 31,25 Prozent unter diesem Wert liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hing Ming-Aktie derzeit 17,14 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt gibt es mit einer Abweichung von 13 Prozent eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung, da er sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage "überkauft" ist, was auf eine überbewertete Aktie hinweist.

Zusammenfassend ergibt die Analyse in verschiedenen Bereichen eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Hing Ming-Aktie.