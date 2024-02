Vorsicht vor der Hill, Smith-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Hill & Smith-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hill & Smith-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hill & Smith-Aktie beträgt 90,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 54,39 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hill & Smith-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1679,34 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 1808 GBP lag, was einer Abweichung von +7,66 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1844,28 GBP, wobei der letzte Schlusskurs nur um -1,97 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hill & Smith-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten ist überwiegend positiv, da 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Analysten auf 1802,5 GBP festgelegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Hill & Smith-Aktie daher von der Redaktion ein Rating von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.