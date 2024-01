Vorsicht vor Hermes!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Dividendenrendite von Hermes Sca beträgt derzeit 0,38 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden. Die 200-Tage-Linie der Hermes Sca liegt bei 1891,06 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1844 EUR liegt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Befund. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hermes Sca ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurden jedoch auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einem gemischten Gesamtbefund führt. In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein insgesamt schlechtes Stimmungsbild für Hermes Sca.

