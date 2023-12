Vorsicht vor Hengxin Technology!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI von Hengxin für die letzten 7 Tage liegt bei 77, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 70,15 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hengxin-Aktie bei 2,45 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,29 HKD liegt, was einem Abstand von -47,35 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 1,53 HKD und einer Differenz von -15,69 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hengxin ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen wenig verändert, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hengxin-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht aufgrund des RSI und der Stimmung eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung erhält.