Vorsicht vor Heng Hup Holdings Ltd!

Der Aktienkurs von Heng Hup weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -48,71 Prozent auf, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,71 Prozent erzielte, liegt Heng Hup mit 38,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heng Hup-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,17 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,11 HKD liegt, was einer Abweichung von -35,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,17 HKD deutlich über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Heng Hup-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Heng Hup überkauft ist und deshalb mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Heng Hup daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Heng Hup daher als "Neutral"-Wert eingestuft.