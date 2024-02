Vorsicht vor Henan Lingrui Pharmaceutical!

Der technische Analyse zufolge beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Henan Lingrui Pharmaceutical aktuell auf 16,54 CNH, während der Aktienkurs 19 CNH erreicht hat. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +14,87 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,39 CNH, was einer Distanz von +9,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 37,75, was zu einer Neutralbewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Henan Lingrui Pharmaceutical, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".