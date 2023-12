Vorsicht vor Hebei Sinopack Electronic Technolog!

Die Hebei Sinopack Electronic wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 106,2 CNH, während der Kurs der Aktie bei 87,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 92,54 CNH zeigt mit einer Abweichung von -5,72 Prozent eine negative Tendenz. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hebei Sinopack Electronic liegt bei 69,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 58 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Hebei Sinopack Electronic durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Hebei Sinopack Electronic diskutiert. Während an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigt sich jedoch ein vorwiegend positives Stimmungsbild, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Hebei Sinopack Electronic insgesamt mit "Gut" bewertet.