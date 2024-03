Vorsicht vor HealthEquity!

Die Dividende von Healthequity liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Dividendenrendite von 0 Prozent führt. Dies steht im starken Kontrast zu dem Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Healthequity-Aktie insgesamt 3 Bewertungen von Analysten, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gibt derzeit keine aktuellen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 76 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der privaten Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Healthequity-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik und der Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.