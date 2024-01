Vorsicht vor der Hazer Group-Aktie!

Die Hazer-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,6 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,64 AUD) um +6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,64 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hazer in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Intensität der Beiträge zu Hazer zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Hazer in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Hazer bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hazer wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Hazer überkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Zusammen erhält das Hazer-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.