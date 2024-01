Vorsicht vor Hasbro!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von 14 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hasbro. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen großer Datenmengen zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt dies eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite von Hasbro derzeit 5 %. Diese ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 15,41 % für "Freizeitausrüstung & Produkte". Mit einer Differenz von 10,41 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Hasbro im letzten Jahr eine Rendite von -13,97 % erzielt, was 24,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 2,15 %, wobei Hasbro aktuell 16,11 % darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hasbro konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Hasbro daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.