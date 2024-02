Vorsicht vor der Hankook Tire Worldwide-Aktie?

Die technische Analyse der Hankook &-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 13371,4 KRW, während der letzte Schlusskurs bei 17580 KRW liegt, was einem Unterschied von +31,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 17312,8 KRW liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent) liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Ein weiteres wichtiges Signal, das in der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Hankook & liegt bei 67,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite von Hankook & eine interessante Entwicklung. Mit 4,21 % liegt sie 1,52 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,69 %, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Hankook &-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Dividendenrendite. Während die technische Analyse zu unterschiedlichen Bewertungen führt, zeigt das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite eine Tendenz zu einer "Neutral"- bis "Gut"-Einstufung der Aktie.