Vorsicht vor Hakuhodo Dy Holdingsadr!

In den letzten zwei Wochen wurde die Hakuhodo Dy-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hakuhodo Dy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1404,79 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 1061 JPY, was einem Unterschied von -24,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1170,45 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von -9,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hakuhodo Dy-Aktie liegt bei 58,06, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 68 auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Hakuhodo Dy-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.