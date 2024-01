Vorsicht vor der Haier Smart Home-Aktie!

Die technische Analyse der Haier Smart Home-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,19 CNH um -6,98 Prozent vom GD200 (22,78 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,5 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Haier Smart Home-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Haier Smart Home in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher wird das Kriterium "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen rund um Haier Smart Home in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Meinungen in den letzten zwei Wochen war positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zudem konnten acht Handelssignale ermittelt werden, wovon sechs als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet werden. Insgesamt wird die Aktie von Haier Smart Home bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Haier Smart Home-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,4 Prozent erzielt, was 20,92 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,85 Prozent, wobei Haier Smart Home aktuell 19,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.