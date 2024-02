Vorsicht vor der Guizhou Changzheng Electrical Apparatus-Aktie!

Die technische Analyse der Guizhou Changzheng Tiancheng zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,97 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,51 CNH) um -49,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 2,48 CNH deutet auf eine Abweichung von -39,11 Prozent hin. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Guizhou Changzheng Tiancheng liegt bei 98,18, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 von 82 deutet auf eine überkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Guizhou Changzheng Tiancheng eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Guizhou Changzheng Tiancheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,53 Prozent, was eine Unterperformance von -46,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 47,64 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.