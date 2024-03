Vorsicht vor Guardant Health!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Guardant Health 3 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" zugesprochen. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Guardant Health aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 17,25 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 114,49 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 37 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Guardant Health als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Guardant Health beträgt 82,05, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 69,12 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete Guardant Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,76 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -4730,19 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen mit einer Rendite von 1457,08 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Guardant Health in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine negative Anleger-Stimmung.